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Продукты в РФ в феврале дорожали в пять раз быстрее, чем в ЕС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в феврале 2021 года выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже за февраль на 0,3%, следует из опубликованных в пятницу данных Федеральной службы статистики (Росстат).

В целом за январь-февраль 2021 года продукты питания в РФ подорожали на 2,7%, а в ЕС - на 1,1%.

В России наибольший прирост потребительских цен был зафиксирован в феврале на овощи (7,6%), фрукты (2,2%), мясо и мясопродукты (1,1%). В странах ЕС в феврале по сравнению с предыдущим месяцем заметнее всего выросли потребительские цены на фрукты (1,6%) и овощи (0,7%).

За январь-февраль 2021 года наибольший прирост потребительских цен в России был отмечен на овощи (14,3%), фрукты (4,6%), мясо и мясопродукты (1,7%). В EC за период с начала текущего года наибольший рост показали цены на овощи (4,4%), масла и жиры (1,8%), а также на фрукты (1,6%).

Росстат

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