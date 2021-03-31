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"Яндекс" попросил о возможности удалять его приложения с телефонов Samsung и других компаний

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" обратился к Samsung и другим вендорам с просьбой не устанавливать приложения компании на смартфонах без возможности их удаления, написал управляющий директор группы Тигран Худавердян на своей странице в Facebook.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что после обновления системы Samsung начал устанавливать на смартфоны российских пользователей приложения "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Карты" без возможности удаления. При этом корейская компания уведомляла клиентов, что исполняет требование об обязательной предустановке отечественных приложений.

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Худавердян в своем посте указал, что компания никогда не просила своих партнеров делать приложения "Яндекса" неудаляемыми.

"Мы никогда не просим никого из наших партнеров - будь то производители телефонов, или планшетов, или телевизоров - делать наши приложения неудаляемыми. Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается", - написал он.

Позднее Худавердян написал, что "Яндекс" связался со всеми вендорами по этому вопросу. В результате компания договорилась с Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio о том, что приложения на устройствах этих вендоров будут удаляемыми.

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Компания изучила закон о предустановке российского софта на смартфоны, который вступает в силу 1 апреля, и посчитала, что требований о неудаляемости отечественных приложений в нем нет.

"Вероятно, так произошло, потому что некоторые сервисы Google неудаляемы, и производитель телефонов применил принцип, который в законе звучит как "обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ" по отношению к приложениям "Яндекса", - пояснил он.

Яндекс Samsung

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