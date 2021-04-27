В Госдуме предложили ввести страхование от безработицы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит возможность введения страхования от безработицы, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Депутат отметил, что такой вид страхования существует во всех странах мира. Он подчеркнул, что это не должно стать дополнительным обременением для работодателей.

Исаев уточнил, что сейчас работодатели при сокращении работника должны предупредить его за два месяца и выплатить выходное пособие. "Если работодатели в обмен на оплату страховых взносов будут освобождены от этой обязанности, а уплачивать это будет служба занятости - это вполне разумное решение", - указал депутат.

Исаев привел пример того, что во многих организациях с нестабильным финансовым положением работников вместо сокращений просят писать заявления на увольнение по собственному желанию. Таким образом человек не располагает теми правами, которые имел бы при сокращении, отметил он. По мнению Исаева, принятие новой инициативы приведет к тому, что служба занятости будет в полном объеме выплачивать то, что раньше выплачивал работодатель.

Ранее сообщалось, что 20 апреля Госдума приняла в I чтении внесенный руководством обеих палат парламента законопроект, позволяющий вставать на учет в службы занятости через портал Госуслуг.