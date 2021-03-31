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Житель Самары получил реальный срок за жестокое убийство котенка

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Самары приговорил местного жителя к реальному сроку заключения за жестокое убийство животного, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что в декабре 2020 года самарец в ходе пьяной ссоры с супругой в общежитии несколько раз кинул котенка на пол и ударил о стену. В результате тот умер. Эти события происходили в присутствии соседского ребенка.

Кроме того, мужчина украл у своего знакомого два телефона, планшет и продукты.

Суд признал его виновным по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка) и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии-поселении. За кражу он приговорен к 200 часам обязательных работ.

Самара

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