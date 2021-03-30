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В Среднеуральский женский монастырь пришли с санитарной проверкой

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции, МЧС и Роспотребнадзора приехали во вторник с проверкой в Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщил "Интерфаксу" Павел Бабиков – адвокат бывшего духовника обители Сергия (Романова).

"Основание – якобы на номер "112" позвонил человек и сказал, что в монастыре нарушаются санитарно-эпидемиологические правила, организовано несанкционированное питание", - сказал собеседник агентства.

"Сейчас взломали, как мне говорят, дверь в трапезную, идут в пекарню", - добавил адвокат.

В пресс-службах региональных ГУ МЧС и ГУ МВД, а также в свердловском управлении Роспотребнадзора не смогли прокомментировать информацию о происходящем в монастыре.

Ранее сообщалось, что представители нескольких ведомств, в том числе полиции, проводили проверку в обители в минувший четверг. В результате на двух монахинь были составлены административные протоколы за отсутствие регистрации.

Неделей ранее аналогичные протоколы полиция также составила на 15 человек, доставленных из монастыря.

Кроме того, в конце февраля - начале марта на территории монастыря и в скитах в Алапаевском районе Свердловской области, по данным источников "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов также разыскивали келейника Сергия Силуана (Андрей Храмов, 1974 года рождения) по делу о тройном убийстве, совершенном много лет назад. По данным СМИ, за сведения о местонахождении Силуана МВД готово заплатить 1 млн рублей.

Бывший духовник монастыря Сергий (Романов) был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги и ряда апостольских правил, а затем отлучен от церкви, но отказался покидать обитель. В конце 2020 года он был задержан и отправлен в Москву. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статьи 330 (самоуправство) УК РФ. Суд в Москве отправил его в СИЗО до 28 мая.

Среднеуральский женский монастырь МЧС Роспотребнадзор

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