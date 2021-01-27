Суд отклонил жалобы на ночной допрос опального схимонаха Сергия

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отклонил жалобу защиты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), на действия следствия в ночь его задержания 29 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Адвокат схимонаха Светлана Герасимова объяснила, что жалоба была подана на ночные допросы ее подзащитного. Кроме того, по ее словам, следователи не рассмотрели ходатайство адвоката о конфиденциальном общении с клиентом и о переносе ночного допроса.

Сергия задержали в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре, который он удерживал под контролем с середины июня. Минувшим летом его лишили сана, затем отлучили от церкви, светские суды штрафовали его за разжигание розни и распространение фейков о коронавирусе.

После задержания схимонаха перевезли в Москву и арестовали по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении прав на свободу совести и вероисповедания. Сначала он отбыл карантин в СИЗО-7 УФСИН Москвы, затем его перевели в следственный изолятор N1 ФСИН ("Матросская тишина").

Апелляция на арест Романова будет рассмотрена 8 февраля.