В Екатеринбурге генконсульства ряда стран стали принимать посетителей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге генконсульства Германии, Франции и Чехии снова начали принимать посетителей после перерыва, вызванного пандемией.

"Мы работаем в обычном режиме. Посетителей принимаем. Но шенгенские визы выдаем только в ряде исключительных случаев, поскольку в Германии все еще действуют ограничения на въезд", - сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве Германии.

Визу в ФРГ могут дать медицинскому и научно-медицинскому персоналу и представителям сферы ухода за престарелыми, сезонным работникам сельского хозяйства, работникам в сферах товарных перевозок и транспорта, морякам (для проезда в порт отправления судна или в аэропорт для возвращения в третью страну). Кроме того, дать визу могут для поездки на похороны, свадьбу или по другой "экстренной причине семейного свойства".

Сотрудники генконсульства Франции возобновили работу в обычном режиме, они принимают посетителей и помогают им в решении вопросов, сообщил представитель дипмиссии. Визы во Францию оформляет визовый центр, генконсульство этим не занимается с 2012 года.

В ограниченном формате начало принимать заявления на визы генконсульство Чехии. С 1 марта дипмиссия возобновила регистрацию заявителей на получение долгосрочных виз и пребывание. Но уже 2 марта данная работа была вновь приостановлена- в связи с тем, что свободные места для приема заявлений на март были заняты. Повторную регистрацию по цели "обучение" тут проведут 5 марта "по техническим причинам".

Возможность подачи заявления на оформление визы ранее частично открыло генконсульство США в Екатеринбурге. "Очень ограниченная возможность подачи заявлений на визы B1/B2 для лиц, которые имеют право не проходить визовое интервью, доступна в Генеральном консульстве США в Екатеринбурге", - сказали "Интерфаксу" в дипмиссии.