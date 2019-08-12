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Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Туристический бизнес Грузии вы июле потерял до $60 млн из-за решения президента России Владимира Путина прервать прямое авиасообщение, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Правительство разработало две программы поддержки малого и среднего туристического бизнеса. Премьер надеется, что этого будет достаточно, чтобы компании быстро справились с возникшими проблемами.

Он выразил уверенность, что уже принятые меры позволят вернуть туристическому сектору растущую динамику в среднесрочной перспективе.

Прямое авиасообщение с Грузией было прервано с 8 июля 2019 года указом Путина. Президент издал такой указ после антироссийских протестов в Тбилиси в ночь на 21 июня. В Кремле запрет прямых перелетов назвали мерой по защите россиян и заверили, что полного запрета на поездки в Грузию вводиться не будет. Российский Минтранс запретил прямые рейсы грузинским компаниям, а российские туроператоры получили рекомендацию не продавать туры в Грузию.

В июле, по данным Национальной администрации туризма Грузии, приток туристов из России снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 года - до 159,1 тысячи человек. Тем не менее, доля россиян составила 14,5% от всех иностранных туристов. Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.

Всего в январе-июле 2019 года Грузию посетили 4 млн 961,9 тысячи человек, что на 10,3% больше по сравнению с январем-июлем 2018 года. При этом число побывавших в республике граждан России за семь месяцев составило 850,7 тысячи человек, что на 22,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Грузия Мамука Бахтадзе Владимир Путин Тбилиси Минтранс

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