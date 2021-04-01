Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП в Москве

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Машина пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попала в ДТП в Москве, Пескова в ней не было, никто не пострадал.

"Все целы, меня в ней не было", - прокомментировал эту информацию сам Песков.

"Водитель не пострадал, урон нанесен самой машине. Выясняются причины произошедшего", - сказала "Интерфаксу" представитель Управления делами президента Елена Крылова.

О ДТП, которое случилось 31 марта днем в районе Волгоградского проспекта, сообщил РБК со ссылкой на источники в транспортном комбинате "Россия" и МВД. По их данным, Genesis, закрепленный за Песковым, столкнулся с такси, и получил повреждения корпуса и задней оси.