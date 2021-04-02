ЦБ РФ отозвал лицензию у Геобанка

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Геобанка, говорится в сообщении ЦБ.

Как поясняет регулятор, банк (зарегистрирован в Москве) полностью утратил собственные средства, а также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, поэтому ЦБ неоднократно вводил для него ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

"Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам", - сообщает ЦБ.

В Геобанк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Геобанк по итогам 2020 года занимает 331-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".