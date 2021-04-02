Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:08Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 129 525 493+629 572

ЦБ РФ отозвал лицензию у Геобанка

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Геобанка, говорится в сообщении ЦБ.

Как поясняет регулятор, банк (зарегистрирован в Москве) полностью утратил собственные средства, а также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, поэтому ЦБ неоднократно вводил для него ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

"Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам", - сообщает ЦБ.

В Геобанк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Геобанк по итогам 2020 года занимает 331-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ Геобанк

Новости

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

ОПЕК+ надувает паруса, держась за спасательный круг. Обобщение

ОПЕК+ надувает паруса, держась за спасательный круг. Обобщение

Страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу с мая

Страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу с мая

Nord Stream 2 заявил о провокациях польских рыбаков и военных кораблей

Nord Stream 2 заявил о провокациях польских рыбаков и военных кораблей

Правительство РФ планирует ввести единый налоговый платеж для бизнеса

Сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL заработал на полную мощность

Сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL заработал на полную мощность
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');