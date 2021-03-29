В Кремле отмежевались от вопроса о допуске к Навальному иностранных врачей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Решение о возможности пустить германских врачей в колонию к Алексею Навальному не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не наш вопрос. Мы не будем его комментировать. Мне неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН или в колонии привлекали зарубежных врачей, - сказал он на брифинге 29 марта. - В остальном готов перенаправить вас во ФСИН".

Ранее в марте адвокаты Навального сообщили, что в колонии ухудшилось его состояние здоровья, у него сильно болит спина и отнимается нога, на которую он не может наступать. Политик в инстаграме сообщил, что проблемы у него начались вскоре после ареста, он не мог сидеть, а только стоять или лежать, но он надеялся, что ему помогут это вылечить и не спешил об этом рассказывать. По словам адвокатов, положение Навального усугубляет то, что его по ночам раз в час будят для проверки как склонного к побегу. Он просил пустить к нему в колонию невролога Алексея Баринова, но получил отказ. Во ФСИН заявили, что врачи оценили состояние осужденного как удовлетворительное.

28 марта больше двадцати российских врачей выступили с открытым обращением к ФСИН и "политическому руководству страны", в котором потребовали безотлагательно оказать медицинскую помощь Навальному и в том числе пустить к нему врачей берли нской клиники Charite, которые его лечили.