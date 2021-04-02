Уволившаяся после крупной вспышки COVID-19 главврач РКБ нашла работу в Москве

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова возглавила подразделение Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) в Москве. Ее фото и биография опубликованы на сайте школы.

Там говорится, что Сыртланова руководит научно-исследовательским центром по анализу деятельности систем здравоохранения учреждения, а также является шеф-редактором проекта "Оргздрав-Эксперт".

Из РКБ Сыртланова уволилась в мае. В апреле ее больницу закрывали вместе с пациентами и сотрудниками после того, как там умерла 80-летняя пациентка с COVID-19 и инфекция стала быстро распространяться. СК проводил в связи с этим проверку на предмет халатности. Эпидемиолог РКБ была оштрафована на 25 000 рублей за допущенную вспышку COVID-19. В ноябре 2020 года суд оштрафовал больницу на 200 000 рублей за сокрытие 1400 случаев заражения коронавирусом по ч.2 ст.6.3 КоАП.

После ухода Сыртлановой из РКБ сообщалось, что она станет главврачом уфимской поликлиники №38. В конце июня в Башкирии отметили День медработника, Сыртланова была награждена почетной грамотой Республики Башкортостан.