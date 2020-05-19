Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавирусной инфекции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Она станет главврачом уфимской поликлиники №38. РКБ возглавит главврач "ковидного" госпиталя - клиники Башкирского медуниверситета.

6 апреля в РКБ объявили карантин после смерти 80-летней пациентки, зараженной короанвирусом. Больница закрылась вместе с пациентами и сотрудниками, в том числе Сыртлановой.

Вслед за ней полностью или частично закрылись более 10 стационаров в ряде городов Башкирии, где пациенты заболели ОРВИ после выписки из РКБ.

11 апреля СУ СКР по Башкирии начало проверять действия руководства РКБ на предмет своевременности принятия необходимых мер. Проверка началась по статье о халатности. В СК заявили, что работа следователей не помешает лечить пациентов.

Проверку по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией пациентов и сотрудников РКБ также проводит региональная прокуратура.