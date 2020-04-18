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Сбежавшие из находящейся на карантине уфимской больницы оказались ее сотрудниками

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек, которые 9 апреля покинули находящуюся на карантине по коронавирусу республиканскую клиническую больницу имени Куватова (РКБ) в Уфе, являются ее сотрудниками.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, в отношении беглецов проводятся "мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции".

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Он подчеркнул, что эти лица не совсем этично поступили в условиях карантина".

Ранее главный санитарный врач республики выдвинул семь судебных исков к лицам, покинувшим РКБ 9 апреля. По решению Кировского районного суда Уфы шесть сбежавших обязаны вернуться под медицинское наблюдение "в недобровольном порядке", а седьмая ответчица уже находится под наблюдением в другом стационаре - клинике Башкирского государственного медицинского университета - и за нее поручился ректор вуза.

Карантин по COVID-19 в больнице объявили 6 апреля после смерти 80-летней пациентки с коронавирусом. Больница закрылась вместе с пациентами и сотрудниками. В здании находятся более 600 пациентов и более 600 сотрудников. Часть персонала клиники остается дома на самоизоляции.

Вслед за РКБ полностью или частично закрылись стационары в ряде городов Башкортостана , где пациенты заболели ОРВИ после выписки из республиканской больницы.

Башкортостан Уфа

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