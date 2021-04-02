"Роскосмос" не решил, как долго будут искать место утечки воздуха на МКС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" пока не могут назвать точные сроки устранения утечки воздуха на Международной космической станции, это еще непонятно, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Утечка воздуха со станции впервые была обнаружена в августе 2020 года.

Замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко зимой сообщал, что всего на станции были обнаружены две трещины.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла.

17 февраля космический грузовик "Прогресс МС-16" доставил на станцию мощный американский микроскоп для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

13 марта экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. После этого космонавты проверили герметичность отсека и оказалось, что давление там продолжает падать.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.