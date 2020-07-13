"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики за слив отходов в тундру

Рабочие в цеху Талнахской обогатительной фабрики Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" по итогам внутреннего расследования инцидента со сливом оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ), произошедшим в конце июня, решил уволить директора и главного инженера ТОФ, а также заместителя главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.

Как сообщает "Норникель", в ходе расследования были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию по гибким трубопроводам с помощью плавучих насосных станций.

Ранее "Норникель" признал грубым нарушением сброс в тундру на фабрике под Норильском.

Результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника ТОФ, показали, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде.

Тем не менее, сброс оборотной воды за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен. Компания не располагает документальным подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что сброс оборотной воды из отстойного пруда в Норильске проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций.

СКР по Красноярскому краю и Хакасии также начал проверку сообщения о незаконном сбросе жидких на обогатительной фабрике "Норникеля" отходов в тундровую зону.

Регулярные ЧП "Норникеля"

За месяц до этого на предприятии Норильска случилась серьезная авария, угрожающая экологии региона. На территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлилось дизтопливо. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148,2 млрд рублей.

12 июля стало известно, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"). Власти Таймырского Долгано-Ненецкого района ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом авиационного топлива. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).