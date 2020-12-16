Суд отказался ужесточить административный надзор за Сергеем Удальцовым

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы отказал в удовлетворении иска московской полиции об ужесточении административного надзора за оппозиционером Сергеем Удальцовым.

"По мнению суда, меры, которые запрашивали сотрудники правоохранительных органов, избыточные", - сказал "Интерфаксу" Удальцов.

В суде агентству подтвердили отказ в исковом заявлении отдела полиции к Удальцову о дополнении ранее установленных административных ограничений.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.

В 2018 году Симоновский суд наложил на Удальцова трехлетний административный надзор, в течение которого ему запрещено посещать митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и участвовать в указанных мероприятиях. Также оппозиционеру запрещено без разрешения органов внутренних дел покидать столичный регион. Кроме того, Удальцов должен два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

В октябре текущего года суд отказался снять с оппозиционера административный надзор. Удальцов настаивал, что установленные ему ограничения существенно затрудняют его общественную, а также трудовую деятельность.

Ранее полиция обратилась в суд с просьбой об ужесточении Удальцову административного надзора в виде установления дополнительного ограничения - обязательного нахождения дома в период с 22:00 до 06:00 утра, запрета выезда в Московскую область и увеличения до 4 раз в месяц необходимости отмечаться в отделе полиции по месту жительства.