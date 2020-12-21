Удальцов обратился в Комитет министров СЕ из-за отказа пересмотреть его дело

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и активист Леонид Развозжаев обратились в Комитет министров Совета Европы в связи с отказом президиума Верховного суда России отменить приговор и отправить на новое рассмотрение уголовное дело, осужденных за организацию в 2012 году массовых беспорядков на Болотной площади в Москве.

"Мы обратились в Комитет министров СЕ, как в орган, надзирающий за выполнением решений ЕСПЧ, так как считаем решение Европейского суда по делу Удальцова и Развозжаева не выполненным, поскольку приговор не был отменен", - сказал "Интерфаксу" их адвокат Дмитрий Аграновский.

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 годам колонии общего режима каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.

Удальцов и Развозжаев никогда не признавали вину. Оппозиционеры утверждают, что были осуждены только лишь на основании показаний третьего фигуранта дела - Константина Лебедева, заключившего сделку со следствием и вскоре освобожденного по УДО

В ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ в пользу Удальцова 9 тысяч евро компенсации, а в пользу другого фигуранта дела Развозжаева - 11 тысяч евро.

В своем решении судьи ЕСПЧ единогласно указали, что в отношении обоих заявителей российскими властями был допущен ряд нарушений Конвенции по защите прав человека и основных свобод. В частности, не было проведено справедливого судебного разбирательства (статья 6 Конвенции), а также нарушен в отношении Удальцова и Развозжаева пункт 3 статьи 5 Конвенции (Право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда).

ЕСПЧ также указал, что российскими властями было нарушено право Удальцова на проведение мирных собраний на Болотной площади в 2012 году.

16 сентября 2020 года президиум Верховного суда отказался отменить приговор и отправить дело в отношении оппозиционеров на новое рассмотрение, на чем они настаивали после решения ЕСПЧ. Рассмотрев представленные доводы, президиум Верховного суда не нашел объективных оснований для пересмотра уголовного дела.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.

В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.