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Космонавты стали тратить на техобслуживание МКС четверть рабочего времени

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские космонавты прошлой экспедиции на Международной космической станции (МКС-63) потратили на техобслуживание российского сегмента станции 25,3% рабочего времени, или 579 часов и 20 минут, говорится в статье специалистов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.

Несмотря на большой объем работ по программе космического полета, экипаж в полном объеме выполнил научную программу, "при этом затраты рабочего времени на выполнение научной программы составили 28,6% от общего фактического рабочего времени космонавтов", говорится в публикации.

Из таблицы, приведенной в статье, следует, что предыдущие десять экспедиций тратили на научные программы от 15% до 36% рабочего времени.

За последнее время на МКС несколько раз выходили из строя системы жизнеобеспечения. В частности, система получения кислорода "Электрон-ВМ" выходила из строя семь раз - 14, 17, 20 и 21 октября, 10 и 12 декабря 2020 года, а также 19 января 2021 года. 20 октября на станции случились неполадки с туалетом и подогревателем пищи. Кроме того, в последнее время космонавтам приходится искать места утечек воздуха со станции и латать найденные трещины.

Исполнительный директор пилотируемых программ "Роскосмоса" Сергей Крикалев осенью 2020 года отрицал, что поломок стало больше, и заверял, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.

В августе 2020 года на станции зафиксировали утечку воздуха. С этого момента экипаж занимался поиском источника утечки. Осенью космонавтам с помощью заварки из чайных пакетиков удалось обнаружить трещину в модуле "Звезда". Космонавты заделали ее временными средствами, что позволило снизить скорость утечки воздуха, но полностью устранить ее не удалось.

В феврале на станцию доставили мощный микроскоп, с помощью которого удалось найти вторую трещину. Экипаж покрыл обе трещины несколькими слоями герметика, однако проверка показала, что давление в отсеке продолжает падать.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер, комментируя утечку, заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

В октябре 2020 года замгендиректор "Энергии" Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Совет по Космосу РАН после его доклада рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

МКС Роскосмос Иван Вагнер РКК Энергия ЦПК Гагарина

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