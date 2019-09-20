Сбербанк подал иски к бывшему владельцу "Антипинского НПЗ" на 28 млрд рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Арбитражный суд Тюменской области и Арбитражный суд Москвы иски к швейцарской New Stream Trading AG на общую сумму 28,1 млрд рублей, следует из материалов судов. Ранее в сентябре New Stream Trading направила в Лондонский международный арбитраж запрос о деле против "Антипинского НПЗ" и Сбербанка.

New Stream Trading входит в группу Дмитрия Мазурова "Новый поток", которая раньше была основным акционером "Антипинского НПЗ". В ноябре 2018 года Мазурова и его менеджеров отстранили от управления предприятием, а в апреле 2019 года оно перешло Сбербанку за долги.

Сбербанк направил в арбитраж Тюменской области иск на 22,3 млрд рублей, а в столичный арбитраж - иск на 5,8 млрд рублей. "Антипинский НПЗ" указан третье лицо в обоих исках. Суть исков в материалов судов не раскрыта.

В июле по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа на Дмитрия Мазурова завели уголовное дело. Он был задержан и арестован. Его обвинили в хищении $29 млн, которые банк выделил заводу в кредит. Вину он не признал. Гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко объявлен в розыск по другому уголовному делу, которое расследуется в Тюменской области и по которому его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении невыгодных заводу соглашений.

В Сбербанке в июле объяснили, что Мазуров и Лисовиченко ввели Сбербанк и, возможно, других кредиторов в заблуждение насчет финансового состояния "Антипинского НПЗ": они скрыли наличие у завода крупных обязательств по поручительствам за подконтрольные Мазурову компании группы "Новый поток". Это, как отметили в банке, "существенным" образом сказалось на платежеспособности завода и привело в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе.

New Stream Trading, входящая в группу "Новый поток", была создана для продажи продукции "Антипинского НПЗ". По данным СМИ на август, завод задолжал трейдерам около 13 млрд рублей. Большая часто контрактов, по которым завод не поставил трейдерам нефтепрродуктов, относятся в 2019 года, когда предприятие перешло под управление Сбербанка. Компания хочет отсудить у Сбербанка в Лондоне сотни миллионов долларов ущерба, которые она недополучила из-за срыва ранее оплаченных поставок газа.