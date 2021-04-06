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Курчатовскому институту запланировали выделить 5 млрд рублей на перевооружение токамака Т-15

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство в 2021-2024 годах может выделить ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" субсидию в размере 4,882 млрд рублей на реализацию первого этапа технического перевооружения комплекса дополнительного нагрева плазмы и инженерных систем токамака Т-15 (Т-15МД).

Проект такого постановления опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

Цель проекта - завершение формирования обновленного комплекса Т-15МД, получение физической и технологической базы в обоснование создания стационарных термоядерных реакторов и перспективных гибридных систем на основе токамаков с литием в режимах с дополнительным нагревом плазмы с уровнем суммарной вводимой мощности не менее 11 МВт.

Предусмотрено два этапа финансирования проекта: в 2021-2024 годах на него предложено направить 4,882 млрд рублей, а в 2022-2033 планируется дополнительное финансирование в размере 3,059 млрд рублей, следует из пояснительной записки.

На первом этапе будут введены три инжектора быстрых атомов с суммарной мощностью 6 МВт и пять гиротронов с суммарной мощностью 5 МВт; на втором - система нижнегибридного нагрева и поддержания тока плазмы с уровнем вводимой мощности 4 МВт и система ионно-циклотронного нагрева плазмы мощностью 6 МВт.

Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2024 год.

Модернизированная экспериментальная установка токамак Т-15МД предназначена для решения широкого спектра физических проблем и развития технологий, необходимых для надежного обоснования параметров энергетического термоядерного реактора.

Одной из важнейшей составляющей является накопление базы данных, необходимой для перехода к следующему шагу - стационарному термоядерному источнику нейтронов на основе токамака для создания гибридного реактора. На токамаке Т-15МД будут проводиться эксперименты в поддержку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.

Курчатовский институт Правительство ИТЭР

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