Мишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институте

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии физического пуска мега-установки токамак Т-15МД в национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".

Это первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. Ее запуск - важный шаг в развитии отечественной школы термоядерных исследований и реализации российской национальной программы по управляемому термоядерному синтезу. Токамак Т-15МД создан на основе технологии, разработанной "Курчатовским институтом".

Мега-установка входит в структуру международного термоядерного проекта ITER, реактор ITER сможет заработать к 2035 г. Токамак Т-15МД станет одной из установок для решения целого ряда исследовательских задач проекта ITER.

Освоение технологии управляемого термоядерного синтеза (УТС) в рамках проекта ITER позволит получить практически неиссякаемый и экологически безопасный источник энергии.

Первая в мире установка УТС была изобретена в "Курчатовском институте" в начале 50-х годов и получила название "токамак" (тороидальная камера с магнитными катушками).