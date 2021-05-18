Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 634 457+564 525

Мишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институте

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии физического пуска мега-установки токамак Т-15МД в национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".

Это первая за последние 20 лет новая термоядерная установка, построенная в России. Ее запуск - важный шаг в развитии отечественной школы термоядерных исследований и реализации российской национальной программы по управляемому термоядерному синтезу. Токамак Т-15МД создан на основе технологии, разработанной "Курчатовским институтом".

Мега-установка входит в структуру международного термоядерного проекта ITER, реактор ITER сможет заработать к 2035 г. Токамак Т-15МД станет одной из установок для решения целого ряда исследовательских задач проекта ITER.

Освоение технологии управляемого термоядерного синтеза (УТС) в рамках проекта ITER позволит получить практически неиссякаемый и экологически безопасный источник энергии.

Первая в мире установка УТС была изобретена в "Курчатовском институте" в начале 50-х годов и получила название "токамак" (тороидальная камера с магнитными катушками).

Михаил Мишустин Курчатовский институт

Новости по теме

Новости

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах
Навальный попал в больницу

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Новое сообщение о минировании казанской школы оказалось ложным

Крашенинников объяснил зарубежную недвижимость чиновников распадом СССР

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют сооружение новых энергоблоков на 2 АЭС в Китае

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');