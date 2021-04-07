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Ливни и шквальный ветер накроют Крым

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение объявили в Крыму на четверг из-за резкого ухудшения погоды, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 8 апреля в Крыму ожидаются дожди, мокрый снег. Днем в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного ветра, 17-22 м/с", - отмечают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков.

МЧС Крыма просит жителей полуострова и туристов не гулять возле Черного моря в шторм, отложить походы в горы и лес, а также рыбалку. На улице спасатели советуют держаться подальше от ветхих и рекламных конструкций и не оставлять машины под деревьями.

Крым

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