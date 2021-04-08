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Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Петербург

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор", прибыла в Петербург, сообщает пресс-служба Смольного в четверг.

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На Центральную фармбазу поступило 13,7 тыс. доз. Кроме того, поступили и 24,6 тыс. доз вакцины "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи.

По данным Смольного, за весь период в Петербурге от коронавируса привились почти 423,6 тысяч человек, из низ около 305 тысяч полностью завершили цикл вакцинации.

"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это вторая российская вакцина от COVID-19. Она разработана российскими учеными в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора. "ЭпиВакКорона" является пептидной вакциной, она формирует три линии иммунной защиты.

коронавирус Петербург ЭпиВакКорона

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