Россиянка пожаловалась в ЕСПЧ на принудительную госпитализацию из-за COVID

Жалоба Аллы Ильиной - первая подобная в судебной практике, отмечают правозащитники

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина подала в жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за принудительной госпитализации с подозрением на коронавирус, сообщила "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агоры" Ирина Хрунова, представляющая заявительницу в Страсбурге.

"Алла Ильина обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за ее принудительной госпитализации в связи с подозрением на коронавирус. В феврале прошлого года - еще до объявления локдауна и введения различных запретов - Ильину госпитализировали в стационар по иску Роспотребнадзора. Девушка приехала из Китая, почувствовала недомогание - тогда у нее диагностировали ОРВИ", - сообщила Хрунова.

Через несколько дней глава петербургского управления Роспотребнадзора вынесла постановление о госпитализации Ильиной в больницу "в целях недопущения распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Пробыв в клинике один день, Ильина ее покинула, поскольку, как сказано в жалобе, ее выписал врач, сообщив "что она здорова", рассказала Хрунова.

Еще через неделю Ильина платно сдала анализы на грипп и парагрипп и получила отрицательный результат.

"Несмотря на это, Роспотребнадзор обратился в суд с иском о принудительной госпитализации Ильиной. Петроградский суд Петербурга иск удовлетворил и поместил девушку в стационар, где она провела несколько дней. Коронавирус у Ильиной не обнаружили", - заключила Хрунова.

По ее словам, Ильина считает, что в ее отношении была нарушена ст. 5 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу и личную неприкосновенность).

"Главным достижением по этому делу мы считаем то, что после общественного резонанса вокруг госпитализации Ильиной в отсутствие законных оснований власти отказались от массового принудительного выдворения россиян в "ковидарии". Предпочтение было отдано самоизоляции дома, а госпитализация - только в тяжелых случаях", - отметила Хрунова.

В "Агоре", в свою очередь, добавили, что жалоба Ильиной - первая подобная в судебной практике.

Как сообщалось, в феврале 2020 года из-за инцидента с Ильиной был уволен главный врач Боткинской больницы Петербурга. В региональном управлении Роспотребнадзора тогда заявили, что женщина покинула инфекционный стационар самовольно.