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Владельцу "Нового потока" Мазурову продлили арест до 13 июня

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 13 июня срок ареста владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, растрате и избиении модели. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Мазуров находится в СИЗО с 15 июля 2019 года. Сначала ему вменили мошенничество, сообщалось, что уголовное дело в его отношении было возбуждено по жалобе Сбербанка. Его обвинили в хищении $29 млн у Сбербанка и в растрате 473 млн руб. В окончательной редакции обвинения следствие также добавило бизнесмену умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: по данным СМИ, речь идет об избиении модели, предоставлявшей так называемые эскорт-услуги. Следствие по делу завершено.

Мазуров вины не признает. В "Новом потоке" "Интерфаксу" заявляли, что преследование бизнесмена может быть попыткой его недоброжелателей оказать давление на следственные органы.

В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.

Мосгорсуд Дмитрий Мазуров Новый поток Сбербанк

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