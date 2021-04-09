В Петербурге арестовали экс-пациента психдиспансера, напавшего на двух человек с ножом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга арестовал до 6 июня местного жителя Дениса Зиноватного, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, сообщает в объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина признал вину.

Согласно материалам дела, 7 апреля 46-летний Зиноватный ранил ножом 63-летнего мужчину и его 41-летнего сына, после чего скрылся на автомобиле. Сын от полученной раны скончался на месте происшествия, отца госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным источника агентства, перед нападением злоумышленник поспорил с жертвами, причина конфликта устанавливается.

Зиноватного задержали в тот же день в Карелии. Источник сообщал, что мужчина может иметь проблемы с психикой: в 2012 году по решению суда он был помещен в психиатрический диспансер с интенсивным наблюдением; мера в отношении него неоднократно продлевалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство, покушение на убийство двух лиц".