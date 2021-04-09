Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:56Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

В Петербурге арестовали экс-пациента психдиспансера, напавшего на двух человек с ножом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга арестовал до 6 июня местного жителя Дениса Зиноватного, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, сообщает в объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина признал вину.

Согласно материалам дела, 7 апреля 46-летний Зиноватный ранил ножом 63-летнего мужчину и его 41-летнего сына, после чего скрылся на автомобиле. Сын от полученной раны скончался на месте происшествия, отца госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным источника агентства, перед нападением злоумышленник поспорил с жертвами, причина конфликта устанавливается.

Зиноватного задержали в тот же день в Карелии. Источник сообщал, что мужчина может иметь проблемы с психикой: в 2012 году по решению суда он был помещен в психиатрический диспансер с интенсивным наблюдением; мера в отношении него неоднократно продлевалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство, покушение на убийство двух лиц".

Петербург

Новости
Экономический кризис

Кукурузу для попкорна решили вывести из-под экспортных пошлин

В "Пулково" севший самолет выкатился за пределы полосы

Что произошло за день: пятница, 9 апреля

Издание "Важные истории" сообщает об обыске у своего главреда Романа Анина

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией

Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Новый серийный самолет Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Экс-главу Минтруда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

Московский школьник получил условный срок по делу об изготовлении бомбы

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');