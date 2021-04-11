Что произошло за день: воскресенье, 11 апреля

Референдум по Конституции в Киргизии, новое лекарство от коронавируса, постковидная повестка послания президента Федеральному Собранию

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Песков заявил, что послание Путина Федеральному Собранию будет иметь постковидный характер. Пресс-секретарь президента РФ предположил, что речь 21 апреля пойдет о мерах поддержки экономики и социальной сферы.

- ФМБА России получило патент на лекарство от коронавируса. Препарат МИР-19 можно вводить через нос или ингаляционно, он предназначен для профилактики или лечения COVID-19.

- В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19. Выписаны были 7 230 человек, умерли 337 пациентов.

- Референдум по новой Конституции в Киргизии признан состоявшимся. По последним данным, 79,24% избирателей проголосовали за переход от парламентской к президентской форме правления и другие изменения, против - 13,66% граждан. Явка превысила 36%.

- На иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено. Подробности не сообщаются, однако глава организации Али Акбар Салехи считает, что инцидент стал результатом "ядерного терроризма".

- Первый полет вертолета НАСА на Марсе отложен из-за неполадок. Он состоится не ранее 14 апреля.

- Движение на участке салатовой ветки метро в Москве ограничат с 1 по 23 мая. Поезда не будут ходить между станциями "Дубровка" и "Волжская", это связано с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии.