Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики.

Кудь-Сверчков отметил, что полет Юрия Гагарина в космос, состоявшийся ровно 60 лет назад, стал поворотным событием в мировой истории.

"В этот день его имя (Гагарина - ИФ) узнала вся планета, ведь именно тогда началась новая история, история пилотируемых космических полетов", - сказал Кудь-Сверчков в видеообращении.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей @KudSverchkov, Олег @Novitskiy_iss и Петр Дубров поздравляют с борта Международной космической станции всех землян с праздником, с Днём космонавтики! 👨‍🚀🚀 #ДеньКосмонавтики #12апреля #Поехали pic.twitter.com/EcXMNhUgRN — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 11, 2021

"Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной, мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в освоении космоса", - добавил Дубров.

Дубров и Новицкий прибыли на станцию 9 апреля на корабле "Союз МС-18", Кудь-Сверчков и Рыжиков должны вернутся на Землю 17 апреля.