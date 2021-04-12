Лавров заявил о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

"Убеждены, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня. За последние десятилетия Россия как лидер в освоении космоса оказала содействие целому ряду государств в осуществлении запуска космонавтов на орбиту", - заявил Лавров в видеообращении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что Москва также проводит в Комитете ООН по космосу "последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство".

Глава МИД подчеркнул, что Россия выступает "за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой".

Лавров предложил взять за основу соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 г.

"Стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Ее полноформатными участниками стали уже три десятка государств", - добавил министр.