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В День космонавтики "Россия 1" покажет концерт с космодрома Байконур

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия 1" покажет прямую трансляцию с космодрома Байконур концерта "Юбилей полета человека в космос" 12 апреля, говорится в сообщении пресс-службы канала.

"Именно там, где ровно 60 лет назад со старта корабля "Восток-1" начался отсчёт космической эры, впервые в истории пройдёт уникальный концерт-мистерия, посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина и триумфу российской науки и техники", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что "на легендарном Байконуре прозвучит музыка четырех выдающихся композиторов разных поколений".

"Специально для концерта Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников напишут новые аранжировки своих культовых произведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку, посвященную космосу.

Увертюрой концерта станет работа Кузьмы Бодрова в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижёра Юрия Башмета", - сообщает телеканал.

В торжественном концерте, по информации пресс-службы, примут участие российские артисты с мировыми именами: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин.

"Звезды цирка братья Суанбековы представят уникальный аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин совершит впечатляющую прогулку на высоте 45 метров. На сцену выйдут прославленные актеры: Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и другие", - говорится в сообщении.

Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

"Масштабы шоу, созданного по новейшим технологиям, по-настоящему грандиозны: две сцены на расстоянии более 200 метров, съёмки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников, а также прямое включение с борта МКС. Визуальное оформление создано при участии знаменитой российской студии Sila sveta", - рассказали в пресс-службе.

Прямая трансляция концерта начнется на "России 1" 12 апреля в 23:15.

Организаторами концерта выступают телеканал "Россия" и Русское концертное агентство и при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.

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