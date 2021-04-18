В воронежском заповеднике выясняют причины массовой гибели черепах

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области начал проверку после сообщений о массовой гибели черепах в Воронежском биосферном заповеднике, сообщается в воскресенье в официальной группе регионального правительства в ВКонтакте.

"Причина гибели обитателей пока неизвестна. Есть лишь версия: поскольку осень была малодождливая, в озере осталось мало воды, и оно промерзло до дна. Черепахи просто могли замерзнуть. И когда лед сошел, они просто поднялись на поверхность", - приводятся в сообщении слова замдиректора Воронежского заповедника Николая Козака.

Свою проверку проводит и межрегиональное управление Росприроднадзора. Их лаборатория сегодня взяла анализы проб воды из Черепашьего озера.