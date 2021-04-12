Роспотребнадзор заявил о необходимости вакцинации персонала ПМЭФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила, что персонал, задействованный в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), должен быть обязательно вакцинирован от коронавируса.

"Идет интенсивная подготовка к проведению экономического форума. Федеральная служба (Роспотребнадзор - ИФ) подготовила рекомендации для функционирования площадки, они жесткие, но обоснованные. (...) Это обязательное тестирование, обязательная вакцинация, в первую очередь, для организаторов и для персонала", - сказала Башкетова в рамках онлайн-эфира "Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19".

Глава петербургского ведомства попросила представителей туристической отрасли, руководство гостиниц и ресторанов по возможности привить персонал, чтобы к форуму у них сформировался иммунитет.

"Чтобы персонал был допущен для работы в гостиницы (принимающие гостей ПМЭФ - ИФ), необходима вакцинация", - сказала Башкетова, добавив, что наличие прививки будет контролироваться.

ПМЭФ пройдет на площадке "Экспофорум" 2-5 июня. Мероприятие планируется провести в "привычном формате", говорил ранее директор форума Алексей Вальков. В ПМЭФ намерен принять участие президент Владимир Путин.