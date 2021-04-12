В частном аквацентре в Шушенском погибла восьмилетняя девочка

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Прокуроры проверят обстоятельства гибели восьмилетней девочки в частном аквацентре в селе Шушенское, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Проверку начали и в СК.

Предварительно установлено, что 20 второклассников из Минусинска с учителями и одним из родителей пришли в бассейн мини-отеля "Аква-центр Енисей" в Шушенском. Когда дети купались, одна девочка "резко ушла на дно бассейна и захлебнулась", сообщили в СК. Это случилось 12 апреля.

По данным прокуратуры, когда педагог из бассейна вышла, девочка нырнула в бассейн глубиной 1,4 метра и находилась на глубине без каких-либо защитных приспособлений.

Следователи и прокуроры проверят действия сотрудников бассейна, а также взрослых, сопровождавших группу школьников.