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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
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Путин допустил снятие COVID-ограничений в России к концу лета

Путин допустил снятие COVID-ограничений в России к концу лета
Фото: Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассчитывает, что о масштабном снятии ограничений в стране, введенных в связи с коронавирусом, можно будет говорить, когда у россиян сформируется популяционный иммунитет, это ожидается к концу лета.

"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения", - сказал он в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия") Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, когда по всей стране может быть снято самое большое количество ограничений.

Путин подчеркнул: "Если пойдет (вакцинация - ИФ) такими же темпами как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя".

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что еще 9 088 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за последние сутки, умерли 336 человек.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

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