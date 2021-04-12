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Обжалован оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Карелии подала апелляцию на приговор бывшему и действующему руководителям регионального управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и Людмиле Котович, во второй раз оправданных по делу о гибели детей на Сямозере. Об этом сообщили в Петрозаводском городском суде.

"Кроме апелляционного представления со стороны прокуратуры, на приговор поступила апелляционная жалоба от пострадавшей стороны", - сказал представитель суда.

Матери погибших на Сямозере детей решили взыскать с Коваленко и Котович по 5 млн рублей.

30 марта судья Петрозаводского городского суда Марина Носова за отсутствием состава преступления оправдала Коваленко и Котович. Их обвиняли по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура просила назначить обоим фигурантам по шесть лет колонии-поселения.

18 июня 2016 года 47 детей и четыре инструктора из лагеря компании ООО "Парк-Отель "Сямозеро" вышла в плохую погоду в водный поход на двух лодках и плоте. Они попали в шторм, погибли 14 детей. В МЧС отмечали, что инструкторами детей были неопытные студенты. Сообщалось, что лагерь был переполнен и детей оправляли в походы из-за нехватки мест. ФАС нашла признаки картельного сговора на аукционах с участием этой компанией по организации детского отдыха.

За гибель детей судили бывшего директора лагеря Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова, Коваленко и Котович, двух инструкторов, а также фельдшера Суоярвской ЦРБ Ирину Щербакову, которой дозвонился один из тонувших детей и которая решила, что это розыгрыш.

В марте 2019 года Котович, Коваленко и один из инструкторов были оправданы в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала этот приговор Петрозаводского горсуда, а Верховный суд Карелии вернул уголовное дело в отношении Котович и Коваленко на новое рассмотрение.

Роспотребнадзор Карелия Сямозеро прокуратура Карелии Петрозаводский суд Анатолий Коваленко Людмила Котович

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