Прокуратура второй раз обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Карелии второй раз обжаловала приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели детей на Сямозере, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства во вторник.

Как отметили в пресс-службе, ведомство оспорило решение суда по инструктору лагеря Валерию Круподерщикову и бывшему инструктору парк-отеля "Сямозеро" Павлу Ильину.

"Кассационное представление прокуратура республики направила в Третий кассационный суд общей юрисдикции", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что представление было подано прокурором Эдуардом Гусаковым. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Как сообщалось, 18 марта Петрозаводский городской суд приговорил экс-директора лагеря на Сямозере Елену Решетову и ее бывшего заместителя Вадима Виноградова к 9,5 годам колонии общего режима.

Круподерщиков был оправдан по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Суд оправдал врио главы Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, экс-руководителя управления ведомства Алексея Коваленко и Ильина в связи с отсутствием состава преступления.

В марте 2019 года прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде Карелии.

27 июня Верховный суд республики направил дело в отношении Котович и Коваленко на пересмотр. Решения в отношении остальных фигурантов дела остались без изменения.

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.