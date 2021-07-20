ВС Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии во вторник оставил без изменений оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Собеседник агентства уточнил, что решение суда может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Апелляционный иск на решение суда в отношении предыдущего и действующего руководителей регионального управления Роспотребнадзора - Анатолия Коваленко и Людмилы Котович - был подан прокуратурой.

Как сообщалось, в апреле 2021 года прокуратура Карелии обжаловала приговор Коваленко и Котович, во второй раз оправданных по делу о гибели детей на Сямозере.

Кроме апелляционного представления со стороны прокуратуры, на приговор поступила апелляционная жалоба от пострадавшей стороны.

Матери погибших на Сямозере детей решили взыскать с Коваленко и Котович по 5 млн рублей.

30 марта судья Петрозаводского городского суда Марина Носова за отсутствием состава преступления оправдала Коваленко и Котович. Их обвиняли по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура просила назначить обоим фигурантам по шесть лет колонии-поселения.

Гибель детей на Сямозере

18 июня 2016 года 47 детей и четыре инструктора из лагеря компании ООО "Парк-Отель "Сямозеро" вышла в плохую погоду в водный поход на двух лодках и плоту. Они попали в шторм, погибли 14 детей. В МЧС отмечали, что инструкторами детей были неопытные студенты. Сообщалось, что лагерь был переполнен и детей оправляли в походы из-за нехватки мест. ФАС нашла признаки картельного сговора на аукционах с участием этой компанией по организации детского отдыха.

За гибель детей судили бывшего директора лагеря Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова, Коваленко и Котович, двух инструкторов, а также фельдшера Суоярвской ЦРБ Ирину Щербакову, которой дозвонился один из тонувших детей, и которая решила, что это розыгрыш.

В марте 2019 года Котович, Коваленко и один из инструкторов были оправданы в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала этот приговор Петрозаводского горсуда, а Верховный суд Карелии вернул уголовное дело в отношении Котович и Коваленко на новое рассмотрение.