Продажи туров из России в Турцию на ближайшие даты резко сократились

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - На фоне информации о возможном закрытии Турции многие туркомпании наблюдают снижение продаж путешествий на ближайшие даты и майские праздники, часть туристов аннулирует уже приобретенные туры, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители туроператоров и турагентств.

"Спад продаж путевок в Турцию по всем регионам более или менее равномерный. Также мы наблюдаем незначительное число аннуляций. Некоторые туристы хотят перенести вылеты на более поздний срок, но их не много", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Объемы бронирования Турции значительно снизились в компании TEZ Tour. "На фоне сообщений в СМИ и социальных сетях о росте числа заболевших коронавирусом в Турции и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения РФ со страной начали отмечать спад продаж. В конце предыдущей недели были замечены минимальные значения объемов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. Рост числа аннуляций достиг максимума в пятницу: их значения превысили стандартные показатели в десятки раз", - пояснили в пресс-службе туроператора.

Также там отметили, что спрос на вылеты в Турцию с середины лета и до октября снизился незначительно.

Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян также отмечает снижение продаж. "Мы - в ожидании решения от оперштаба РФ. В настоящее время падение, как и в конце прошлой недели - минус 25%. Те, кто купил туры на июль, август, сентябрь, не волнуются. Переживают туристы, которые улетают в Турцию в ближайшее время", - сказал он.

По словам Мкртчяна, ежедневно из Москвы в Анталью улетают по 5-6 самолетов, туристы не аннулируют туры. "Такой расклад может появиться, если введут какие-то ограничения, сейчас об этом говорить преждевременно", - считает эксперт.

Как рассказали в объединенной сети ТБГ и "Горячие туры", туристы обеспокоены шумихой в прессе, поэтому не спешат сейчас бронировать туры в Турцию.

"Наблюдаем снижение продаж, есть единичные аннуляции. Больше мы увидели реакцию туристов, путешествия которых запланированы на ближайшее время. В целом люди не спешат с принятием решений, мы максимально стараемся пресекать панику, потому что пока оснований для нее нет", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании.

В свою очередь, директор по маркетингу (CMO) сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев сообщил, что в компании не почувствовали спада продаж туров по турецкому направлению.

"В данный момент доля Турции в общей структуре продаж сервиса составляет более 50%. То есть фактически каждый второй тур продается в Турцию. Возможно, спад последует чуть позже, но пока доля забронированных туров не изменилась", - пояснил он.

"Продажи немного замедлились, однако спрос остается прежним. Действительно такое стремительное нагнетание ситуации в СМИ несколько настораживает туристов. Однако массовых отказов от туров мы не фиксируем", - заявили в пресс-службе Anex Tour.

Ситуация с Турцией

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тыс. человек.

В пятницу, 9 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса. В тот же день, по данным источников "Интерфакса", оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ начал обсуждать приостановку регулярных рейсов в Турцию на месяц. Официального подтверждения этой информации не было.

Турция - самое популярное зарубежное направление отдыха россиян на майские праздники. Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник в туроператорских кругах, путевки в Турцию на этот период приобрели не менее 200 тыс. российских туристов.