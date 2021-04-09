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Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией

Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В российском федеральном оперштабе обсуждают возможность ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Проходит заседание участников оперштаба с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. На повестке один вопрос - меры по ограничению завоза инфекции из Турции. Среди предлагаемых механизмов обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц", - сказал он.

По его сведениям, при этом часть рейсов в Стамбул все же сохранится.

"Предполагается, что ограничение на полеты не затронет грузо-пассажирские, так называемые "вывозные рейсы", - сказал собеседник агентства.

С начала апреля в Турции фиксируется рекордный рост случаев заболевания коронавирусом. Из-за угрозы коронавируса в стране вновь введен комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая.

Только 6 апреля в Российском союзе туриндустрии отметили, что спрос на Турцию продолжает расти, несмотря на рост заболеваемости. В РСТ отмечали, что карантинные меры в этой стране не распространяются на отели и что Турция осталась фактически единственным доступным направлением выездного туризма.

8 апреля глава Роспотребндзора Анна Попова отметила, что каждый сотый россиянин, съездив за границу, возвращается домой с коронавирусом. Она рекомендовала планировать летние отпуска в России.

9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить ввоз в страну новых штаммов коронавируса и начала третьей волны пандемии.

Уже ближе к вечеру в пятницу в сети турагентств "Розовый слон" отметили, что за два дня продажи туров на турецкие курорты резко сократились на слухах о том, что авиасообщение с Турцией снова могут закрыть.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Турция коронавирус правительство Стамбул Минтранс

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