Суд взыскал с соратника Навального 350 тыс. рублей в пользу Пригожина

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционеру и соратнику Алексею Навального Владимиру Милову, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе суда, не уточнив сумму взыскания.

В свою очередь в пресс-службе компании "Конкорд" сообщили агентству, что "суд признал сведения, ставшие предметом для иска, порочащими и недостоверными, взыскал с ответчика 350 тысяч рублей".

Изначально ответчиками по иску были Милов и оппозиционер Навальный. Однако Пригожин отказался от исковых требований к Навальному в связи с тем, что "тот настаивает на своей непричастности к каналу, в частности, отрицает, что является его владельцем или курирует его".

Претензии истца связаны с роликом, который вышел на канале "Навальный Live" 15 октября 2020 года.

5 марта Люблинский суд Москвы обязал Навального выплатить полмиллиона рублей по иску Пригожина о защите чести и достоинства и опубликовать опровержение информации, порочащей честь бизнесмена.

В прошлом году Пригожин подал ряд исков к Навальному и его сторонникам из-за их высказываний в интернете. Общая сумма требований бизнесмена составила 77 млн рублей.

Суды уже удовлетворили аналогичные иски к Навальному и юристу ФБК (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь.