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Суд взыскал с Соболь 1 млн рублей по двум искам Пригожина

Суд взыскал с Соболь 1 млн рублей по двум искам Пригожина
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы частично удовлетворил гражданские иски бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь.

"30 апреля суд частично удовлетворил два иска Пригожина Е. о защите чести и достоинства, c Соболь Л. по каждому иску взыскано по 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Кроме того, по одному из исков, согласно решению суда, юристу ФБК нужно разместить личное опровержение сведений, которые суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Пригожина.

По второму иску опровержение должен опубликовать ресурс Znak.com, который был соответчиком в судебном процессе.

Первый иск был подан после публикации ролика на YouTube-канале "Навальный Live", в котором Соболь обвинила истца в организации покушения на своего супруга Сергея Мохова. Согласно исковым требованиям, Пригожин требовал взыскать с нее 5 млн рублей.

Второй иск был подан из-за публикации Znak.com, где Соболь заявляла о причастности Пригожина к поставке в детские сады некачественных продуктов.

В прошлом году Пригожин подал ряд исков к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам из-за их высказываний в интернете. Общая сумма требований бизнесмена составила 77 млн рублей.

Любовь Соболь Евгений Пригожин ФБК Алексей Навальный Симоновский суд Москва

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