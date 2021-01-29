Суд продлил арест физика Губанова до 3 мая

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до 3 мая арест физика Анатолия Губанова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Губанов был задержан и арестован в начале декабря 2020 года. Он вину не признает.

Точная фабула уголовного дела неизвестна, поскольку дело засекречено. По некоторым данным, претензии к ученому могут быть связаны с его работой в Центральном Аэродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ).

Информированный источник ранее говорил "Интерфаксу", что Губанова обвиняют в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles).