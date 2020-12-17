Дело ученого Губанова связано с созданием гиперзвукового гражданского самолёта

Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Арестованный ученый-физик Анатолий Губанов обвиняется в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке высокоскоростного летательного аппарата.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, физик обвиняется в передаче за рубеж секретных данных в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолёта HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат).

Адвокат Ольга Динзе, ранее уточняла, что Губанову предъявлено обвинение в госизмене. Вину он не признает.

Мосгорсуд признал законным арест Губанова, ученый останется под стражей до 2 февраля следующего года. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Как считает следствие, он мог передавать за границу сведения, ставшие ему известными по службе и составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Местом работы Губанова, предположительно, является Центральный Аэрогидродинамический институт им. Жуковского (ЦАГИ), сообщил "Интерфаксу" Николай Кудрявцев - ректор МФТИ, где учёный также работал.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что физик активно участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового гражданского самолёта HEXAFLY-INT, в том числе занимался концепцией высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе.