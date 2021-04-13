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Туроператоры попросят еще денег для программы туров с кэшбэком

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В связи с ажиотажным спросом на туры по России с кэшбэком туроператоры считают, что правительство должно выделить дополнительные средства на третий этап этой программы, иначе она завершится раньше, чем к 15 июня.

"Мы искренне переживаем, что деньги, выделенные государством на третий этап программы, могут закончиться несколько раньше, чем сроки действия распродажи, озвученные государством. Пользуясь случаем, прошу обратить на это внимание и предусмотреть выделение дополнительных средств, потому что туристы могут оказаться в неприятном состоянии, ведь даты акции известны, люди на них ориентируются", - сообщил на пресс-конференции гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Распродажу туров с кешбэком он назвал очень эффективной мерой поддержки.

"Если на первых двух этапах мы фиксировали недостаточную осведомленность туристов, то сейчас большое число туристов участвуют в этой программе", - добавил Уманский.

Так же считает и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Спрос на туры по распродаже с кешбэком очень хороший. Сейчас он еще разогреется после закрытия Турции, потому что какая-то часть туристов все равно переориентируются. А у нас ситуация, при которой этап программы может завершиться сильно раньше. Конечно, это огорчит туристов и не очень хорошо отразится на имидже и репутации внутреннего туризма. Было бы неплохо, выделить дополнительные средства", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, туристы уже устали переносить поездки, многие не первый раз за время пандемии инвестировали в отдых, и все это находится в подвешенном состоянии.

"Я думаю, что какие-то деньги будут еще выделены, может быть миллиард, но этих средств все равно не хватит до окончания программы", - заключил он.

Третий этап распродажи туров по России с кэшбэком продлится с 18 марта по 15 июня. По программе можно будет купить туры на даты до 30 июня. Правительство выделило на этот этап программы 2 млрд рублей. Ее участники смогут вернуть 20% от стоимости тура, но не более 20 000 рублей за поездку. Кэшбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.

1 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне приобрели туров на 4,5 млрд и получили от государства 800 млн рублей в виде кешбэка.

Хроника 27 января 2020 года – 13 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Ростуризм Турция Дельфин Алеан коронавирус

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