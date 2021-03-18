Россияне приобрели туров с кэшбэком на 100 млн руб. за полдня работы программы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россияне приобрели туристических услуг более чем на 100 млн рублей за полдня работы третьего этапа программы кэшбека, сообщает в четверг Ростуризм.

"Сегодня ночью стартовал третий этап программы туристического кэшбэка, первое бронирование прошло уже на второй минуте продаж. Самыми популярными направлениями в первые часы стал Крым, он лидирует по числу бронирований, в десятку вошли республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что по сравнению с предыдущим этапом программы посещаемость сайтов, на которых можно приобрести туристические услуги с кэшбэком, уже выросла в 2,5 раза. А за первую половину дня работы программы объем продаж составил более ста миллионов рублей, а число бронирований - около 4 тыс.

Продажи туров и проживания с кэшбэком продлятся до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно.

Условия программы прежние: туристу на карту вернется 20% от стоимости выбранной туристической услуги, максимум 20 тысяч рублей. Оплатить услугу нужно картой МИР. Поехать можно в любой регион страны.

В третьем этапе программы участвуют на 40% больше партнеров, всего около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить туристические услуги можно как на сайте Ростуризма мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы.