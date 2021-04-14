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Суд отказался арестовать экс-директора фабрики "Меньшевик"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд не стал арестовывать бывшего директора и совладельца московской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, которого ранее оправдали по делу об убийстве охранника, а теперь хотят судить за покушение на убийство еще трех человек. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Аверьянова повторно задержали 12 апреля. Следствие попросило поместить его под стражу. Суд оставил его на свободе под запрет определенных действий, эта мера пресечения избрана до 12 июня. Ему запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00 без разрешения следователя, разговаривать с потерпевшими по делу и свидетелями, получать письма и посылки и пользоваться любыми средствами связи кроме как вызывать по телефону экстренные службы.

Ранее бизнесмену вменяли то, что 27 декабря 2017 года он, будучи директором "Меньшевика" и зная, что здание фабрики перешло к другому владельцу и что приставы пытаются взыскать с его компании долг, попытался не пустить приставов на предприятие и застрелил нового охранника.

По делу об убийстве присяжные его оправдали. Он говорил, что открыл стрельбу ради самообороны, потому что пришедшие на фабрику люди ему угрожали.

Теперь он обвиняется в попытке убийства троих участников того же инцидента в 2017 году, в том числе московского пристава и главы ООО "ДХА".

Защита Аверьянова считает, что оснований для возбуждения нового уголовного дела нет. Он вины не признает.

Илья Аверьянов Меньшевик Москва Пресненский суд ФССП

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