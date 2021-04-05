Суд удалил Соболь из процесса по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Любовь Соболь Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском суде Москвы решил удалить из процесса обвиняемую, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь из-за неповиновения требованиям судьи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"Да, действительно, Соболь удалена из процесса до окончания судебных прений в связи с неповиновением требований судьи", - заявил собеседник агентства.

Соболь предъявлено обвинение по ч.2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения).

По данным представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлии Ивановой, 21 декабря 2020 года группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины" в доме в Восточном округе столицы, "незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

Следствие полагает, что она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома. По словам представителя ведомства, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала Иванова.

Защита Соболь считает уголовное дело политически мотивированным. Вину она не признает.