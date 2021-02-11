Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища.

"Сегодня Соболь предъявили обвинение по ч.2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения)", - сообщается в ее аккаунте в твиттере в четверг.

Там уточняется, что с пятницы Соболь начнет знакомиться с материалами уголовного дела. Таким образом, предъявленное Соболь в четверг обвинение – в окончательной редакции.

Дело содержит пять томов по 250 страниц. "Можно ожидать, что через неделю-две начнутся судебные заседания", - отмечается в твиттере Соболь.

По данным представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлии Ивановой, 21 декабря 2020 г. группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

По версии следствия, Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд жилого дома. По ее словам, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала представитель ведомства.

23 декабря суд оштрафовал Соболь на 1 тыс. руб. за неповиновение полиции. Юриста ФБК задержали вечером 21 декабря в Москве около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, участвовал в его отравлении. Согласно административному протоколу, полиция выехала на вызов о том, что "посторонние граждане рвутся в квартиру", и обнаружила в припаркованной рядом с домом машине Соболь, которая отказывалась предъявить документы.