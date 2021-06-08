Суд признал законным приговор Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Перовский суд Москвы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, которая была признана виновной в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Приговор мирового суда участка №276 от 15 апреля 2021 года оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

"С приговором я не согласна и буду обжаловать его вплоть до Европейского суда, потому что мер защиты в России у нас просто нет", - сказала Соболь в последнем слове в Перовском суде.

Как сообщалось, 15 апреля судебный участок мирового судьи №276 признал Соболь виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно.

Кроме того, согласно решению суда, ежемесячно с юриста будет удерживаться 10% зарплаты в доход государства.

Дело о нарушении неприкосновенности жилища

По данным представителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой, 21 декабря 2020 года группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

Следствие полагает, что она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд жилого дома. По словам представителя ведомства, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала Иванова.

Защита Соболь считает уголовное дело политически мотивированным.

Вину она не признала.